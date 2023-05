Milan-Inter 0-2 | fuori Bennacer per infortunio | Champions League News

Notte di stelle a San Siro , per il derby di Champions tra. Chi non poteva perdersi la semifinale d'andata c'è anche Novak Djokovic. grandissimo tifoso rossonero, che prima del fischio iniziale ha parlato ai microfoni diTV. "È una ...Non ci voleva. Ilha perso Ismail Bennacer dopo soli 17 minuti dall'inizio del derby di Champions contro l', sul punteggio di 2 - 0 per i nerazzurri. L'algerino, partito titolare sulla trequarti, sugli ...Edin Dzeko, attaccante dell', ha sbloccato l'Euroderby di andata con un gol sugli sviluppi di un corner. E' il secondo in stagione Edin Dzeko, attaccante dell', ha sbloccato l'Euroderby di andata con un gol sugli sviluppi di un corner. Per il bosniaco si tratta 'solamente' della seconda rete stagionale dopo un calcio d'angolo. Il primo ...

Milan-Inter 0-2: gol di Dzeko e Mkhitaryan! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Milan-Inter è durata solo 18 minuti per Ismael Bennacer: il centrocampista rossonero ha accusato un problema al ginocchio destro dopo un duello ...Champions League, Semifinale Andata, Milan - Inter | diretta TV8 e Amazon Prime Video, Si fa sempre più calda l'atmosfera della UEFA Champions League 2022/23 che scende in campo su Prime Video con la ...