Milan-Inter 0-2 | decidono Dzeko e Mkhitaryan

(Di mercoledì 10 maggio 2023)O (ITALPRESS) – Basta meno di un tempo all’per avere la meglio su unche, privo di Leao, approccia nel peggiore dei modi l’incontro e viene sconfitto meritatamente per 2-0 nella semifinale d’andata di Champions League. Sonoa decidere la sfida già nei primi minuti, con i loro rivali del tutto sorpresi dall’avvio fulminante della banda di Inzaghi. Alla prima occasione, i nerazzurri passano subito in vantaggio. Calhanoglu batte un corner dalla sinistra,ruba il tempo a Calabria e con un gran sinistro al volo insacca sotto l’incrocio per l’1-0 dei suoi. L’avvio da incubo dei rossoneri è certificato dal raddoppio avversario, che arriva già all’11’. Dimarco fugge sulla sinistra e mette una palla rasoterra a rimorchio sulla quale si inserisce ...

Inzaghi è contento ma non si accontenta: " Potevamo fare più dei due gol , ma adesso sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per realizzare un ...Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a Prime Video dopo la vittoria dell'Euroderby contro ilSimone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a Prime Video. PAROLE - "Sono soddisfatto. Abbiamo fatto una grande gara, anche se potevamo segnare di più. Siamo in vantaggio, ma ci sarà un ...

Con una netta vittoria sul Milan, l'Inter mette il primo piede sulla finale di Champions League di Istanbul Vittoria netta, e con pieno merito, dell'Inter che conquista un successo significativo ma pi ...