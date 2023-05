Milan | infortunio per Bennacer nell’Euroderby contro l’Inter

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Inizio shock per ilche, oltre ad aver subito due reti nel corso del primo tempo dal, ha perso ancheInizio shock per ilche, oltre ad aver subito due reti nel corso del primo tempo dal, ha perso ancheper. Il giocatore algerino è uscito dal campo zoppicando dopo un duro colpo rimediato a centrocampo. I medici rossoneri hanno provato inizialmente con del ghiaccio sul ginocchio ma non c’è stato nulla da fare. Al suo posto è entrato Messias.

