Milan | il tifoso Fabio Volo | 'Dell'Inter temo la fortuna Erano in letargo e si sono svegliati | ma se passiamo'

Djokovic si è allenato ieri con Jannik Sinner, anche luirossonero e al termine della seduta ha salutato l'italiano con un: 'Forzasempre'.10.47 - Leao è a Milanello. Test in corso per ...... ci sono le sfide di semifinale di Champions League: tra queste c'è ancheInter. A dire la sua su questo match c'è anche il numero uno d'Italia del ranking Atp e un notorossonero, ...... che per quasi un decennio sono state ai margini del grande calcio continentale, sarebbe un colpo ferale per iljuventino medio. CONTINUA A LEGGERE: STASERA- INTER, JUVENTINI CHI GUFATE...

Armocromia Milan, sarà un derby tutto rosso. Ed è pronta la coreografia a tempi record La Gazzetta dello Sport

Da tifoso, mi piacerebbe una squadra ... Non dico che crei un ciclo vincente, ma almeno di crescita". Ti faccio una domanda sul Milan: Leao o non Leao, indipendentemente dalla sua presenza, come stai ...Il calcio a volte è tanto irrazionale, tutto può cambiare in pochi istanti. E succede anche che un campione possa diventare, dopo 11 anni nello stesso club, oggetto di una contestazione eclatante dall ...