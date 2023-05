Milan | i convocati per stasera | provino per Leao

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Idelper la sfida di questa sera: assente, che farà unper cercare di esserciilaffronterà l’Inter nell’andata delle semifinali Champions. Ecco idi Pioli per il match: PORTIERI: Maignan, Mirante.DIFENSORI: Theo Hernandez, Calabria, Tomori, Kjaer, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè.CENTROCAMPISTITonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Saelemaekers.ATTACCANTI: Giroud, Brahim Diaz, Messias, Origi, De Ketelaere, Rebic Da notare l’assenza diche in questi minuti sta svolgendo ildecisivo aello. In caso di esito positivo si unirà alla squadra. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

