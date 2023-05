Manca pochissimo all'euroderby di Champions trae Inter. Alle 21 il calcio d'inizio. Sui social sale la tensione tra i tifosi che sfogano l'...Leao verso- Inter: le ultime sulle sue condizioniIn attesa di scoprire quelle che sono le condizioni del centravanti portoghese in vista del ritorno, questa sera dal primo minuto Stefano ...pre gara anche in Germania , con il centrocampista delle aspirine Robert Andrich che ha detto ...quale a quanto pare avrebbe declinato la proposta di trasferirsi nella Capitale a favore del...

Milan, ansia per Bennacer: l’algerino è uscito dallo stadio in stampelle Pianeta Milan

Ottavo minuto, primo giro dalla bandierina per l'Inter. La regia stacca su Nole Djokovic, seduto al fianco di Andriy Shevchenko in tribuna, quasi profeticamente. Il cross di Hakan ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...