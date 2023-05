Migranti | Meloni disumana e inefficace | nuovo scontro Italia - Francia Salvini | Toni inaccettabili

...scontro tra Italia e Francia sul tema dei. Ad accendere la miccia sono, questa volta le parole, di Stephane Séjourné, capo di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron., ...Praga, 10 maggio 2023 Il presidente del Consiglio, Giorgia, è a Praga per incontrare il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, e successivamente il presidente della Repubblica, Petr Pavel, per ribadire il pieno sostegno all'Ucraina di ......infuocato negli ultimi giorni per la questione. Un politico che, in particolar modo sulle riforme istituzionali, è tutt'altro che distante dal governo di centrodestra. ''La Presidente...

Il partito di Macron: 'Sui migranti Meloni disumana e inefficace' - Politica Agenzia ANSA

Per Stephane Séjourné, capo del partito del presidente Emmanuel Macron 'l'estrema destra è incompetente e impotente' ...Il leader di Renaissance, il partito del presidente Macron, attacca la politica migratoria di Meloni, giudicandola ingiusta, inumana e inefficace” ...