Migranti | Lollobrigida | ' da partito Macron baruffa su Italia per distrarre opinione pubblica'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Neldihanno tanti problemi che pensano di risolvere 'distraendo' l'francese con una '' comunicativa con l'. Non credo sia il caso di dargli spago. Mia mamma mi ha insegnato che se sei nel giusto e vieni provocato da qualcuno è segno di maturità evitare la rissa e continuare a fare cose serie piuttosto che il suo gioco. E alle mamme si dovrebbe dar sempre retta…". Così all'Adnkronos il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco, commentando l'affondo di Stéphane Séjourné, capo deldi EmmanuelRenaissance, che in un articolo apparso su Le Figaro accusa il governo di Giorgia Meloni di una politica 'ingiusta, ...

...nel suo intervento il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco... la mappa I NUMERI Quanti sono gli orsi in Trentino e nel Nord Italia sbarchi Emergenza, ...Citofonare Matteo SalviniDel resto, Francescone è convinto da tempo: 'A Parigi ... Jordan Bardella, a recarsi a Mentone, a denunciare 'l'invasione' da parte deiche dall'Italia ...Francesco, ministro del cerchio magico meloniano e della "sostituzione etnica", se n'è ...di dichiarare pubblicamente che l'Eliseo era disposto a collaborare sulle navi cariche di...

Migranti: Lollobrigida, 'da partito Macron baruffa su Italia per ... Civonline

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Nel partito di Macron hanno tanti problemi che pensano di risolvere 'distraendo' l'opinione pubblica francese con una 'baruffa' comunicativa con l’Italia. Non credo sia il ...Zanotelli non tace sulle politiche del governo che definisce “razziste e criminali “ verso i fratelli africani in cerca di una speranza di vita.