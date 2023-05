Migranti irregolari dai Balcani | smantellata organizzazione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CROTONE (ITALPRESS) – Operazione della polizia contro un'associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al riciclaggio di denaro. Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con l'impiego di poliziotti appartenenti al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine ed alla Squadra Mobile di Crotone, in collaborazione con la Squadra Mobile di Brindisi, Foggia, Grosseto, Imperia, Lecce, Milano, Torino e Trieste, e con la partecipazione di personale dell'Agenzia Europol e della Divisione Interpol. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi nei confronti di 29 persone accusate di appartenere a un'associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al riciclaggio del denaro provento dell'attività illecita. L'associazione a delinquere sarebbe articolata in cellule ...

L'associazione a delinquere sarebbe articolata in cellule presenti in Italia ed all'estero (Turchia e Grecia), e i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano un obiettivo unico, quello di ...