Migranti | il capo del partito di Macron contro Meloni Dalla Francia nuovo attacco all' Italia | «Governo inefficace»

Così ildel partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné , citato da Le Figaro in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia dal titolo "Nonostante le loro differenze, Meloni ...Così ildel partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné , citato da Le Figaro in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia dal titolo "Nonostante le loro differenze, Meloni ...PRAGA - La primavera di Praga, per Giorgia Meloni, è una visita - lampo in una giornata di cielo limpido e buoni sentimenti. Quelli che legano la premier italiana a Petr Fiala , ildel governo ceco che fa parte della stessa famiglia dei conservatori europei. Con la missione praghese, Meloni ha l'occasione di puntellare l'architettura di un'alleanza fra l'Ecr e il Ppe che l'...

Scontro Francia-Italia sui migranti, il capo del partito di Macron: «Meloni disumana e inefficace» Corriere della Sera

«L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia ...Si riapre la crisi Italia-Francia accesa dalle dichiarazioni del ministro Darmanin che hanno spinto il ministro degli Esteri Tajani a cancellare una visita a ...