Migranti | i Macron boys insultano l’Italia Ma un report li sbugiarda

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Quando Giorgia Meloni s’insediò a Palazzo Chigi, la prima polemica internazionale fu proprio con la Francia di Emmanuel. Il governo italiano impedì lo sbarco alla nave Ong Ocean Viking che dovette far rotta verso Parigi. Ne nacquero polemiche che mese dopo mese sono sfociate in un continuo tira e molla coi cugini d’Oltralpe. Giorgia e Emmanuel si sono incontrati, si sono parlati, ma non si amano. Inutile nasconderlo. Così a seguire sono piovuti motivi di tensione: lo sgarbo francese di non invitareall’incontro all’Eliseo con Volodymyr Zelensky, gli attacchi del ministro Gerald Darmanin, il viaggio annullato da Antonio Tajani e il carico da novanta di Clément Beaune (“l’estrema destra non risolve i problemi”). Fino ad arrivare all’odierno insulto vergato dal partito del presidente francese per voce del capo di Renaissance, Stéphane ...