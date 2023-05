Migranti | Francia contro Meloni | è disumana

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dobbiamo denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza", ha aggiunto citato la quotidiano francese in un articolo sulla crisi tra Italia edal titolo "Nonostante le loro differenze, ...

, Salvini: dallatoni inaccettabili e offensivi Il nuovo attacco contro l'Italia da parte di Stephane Sejourne , il presidente di Renaissance, partito del presidente francese Emmanuel ..., dallanuovo attacco all'Italia Stéphane Séjourné, portavoce di Reinassance: 'L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana'. La replica di Salvini: 'Toni ...Questo però non gli ha impedito di accusare, di recente, idi religione cristiana che ... il presidente può contare ancora sull'appoggio di Usa e Ue, in particolare di Italia e. Ma ...

Scontro Francia-Italia sui migranti, il capo del partito di Macron: «Meloni disumana e inefficace». Salvini:... Corriere della Sera

Roma, 10 maggio 2023 - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto duramente alle accuse di Stephane Séjourné, presidente del partito di Emmanuel Macron, sulla gestione dell'emergenza migranti d ...Faranno sicuramente discutere le parole del leader del partito di Macron, che ha definito Meloni "disumana con i migranti".