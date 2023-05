Migranti | favorivano arrivo su rotta Balcanica | 29 arresti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - E' in corso un'operazione della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, contro un'organizzazione criminale che riusciva a garantire il transito ai migranti sulla. I poliziotti stanno eseguendo provvedimenti restrittivi nei confronti di 29 persone ritenute appartenenti a un'associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al riciclaggio del denaro provento dell'attività illecita. L'organizzazione era articolata in cellule presenti in Italia e all'estero (Turchia e Grecia): i componenti, pur con compiti differenti, avevano un obiettivo unico, quello di far giungere i migranti in Italia sfruttando lamarittima del mediterraneo orientale, a bordo di natanti del tipo veliero, con partenza dalla Turchia e dalla Grecia. Nel ...