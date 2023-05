Migranti | dalla Francia nuova stoccata a Meloni | Disumana e inefficace | dice il capo del partito di Macron

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "La politica diè ingiusta,". Da Parigi casca su Roma un altro giudizio netto, e molto duro, sulle politiche migratorie del governo italiano. Questa volta a pronunciarlo è Stéphane Séjourné,di Renaissance, ildi Emmanuel, e presidente del gruppo centrista Renew Europe al Parlamento europeo. Le sue parole sono riportate dal Figaro in un articolo pubblicato oggi. Ancora una volta l'attacco è doppio taglio: all'estero si colpisce Giorgia, all'interno si punta a Marine Le Pen. "L’estrema destra francese prende come modello l’estrema destra italiana. Bisogna denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza.fa molta demagogia di fronte all’immigrazione clandestina: la sua politica è ...

'L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina: la sua ...... pur con compiti differenti, avevano l'obiettivo di far arrivare iin Italia a bordo d'imbarcazioni tipo veliero con partenzaTurchia eGrecia con destinazione finale al Centro - ...Alcuni dati Secondo un bilancio redatto lo scorso 4 maggioprefettura delle Alpi Marittime, ... "Sull'immigrazione, la Francia accusa l'Italia di non gestire bene e non occuparsi deiche ...

A pochi giorni dalle polemiche accese dal ministro degli Interni Darmanin, oggi è il numero uno di Renaissance e presidente di Renew Europe al Parlamento europeo a rincarare la dose: "Meloni fa molta ...Continuano gli screzi tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti, cominciati con il caso della Ocean Viking rimbalzata dalle autorità del nostro Paese lo scorso novembre e poi fatta sbarcare nel ...