Microsoft acquisterà energia da fusione nucleare da Helion

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il gigante del software,, ha firmato un accordo con la start up dida, per acquistare almeno 50 megawatt di elettricità a partire dal 2028. Ad annunciarlo sono state le due società.prevede di localizzare il suo impianto dinello stato di Washington, sede anche di, e di venderedirettamente alla rete tramite Constellation., che ha attirato un round di finanziamento di 500 milioni di dollari nel 2021, afferma che il suo reattore aPolaris è sulla buona strada per essere realizzato nel 2028. La compagnia di Gates prevede di utilizzare l'elettricità per alimentare i propri data center....