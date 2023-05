Michelle Hunziker | la citazione sulla felicità | «Soldi e bellezza sono niente se non c’è l’amore»

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è molto attiva sui propri profili social dove, spesso, condivide video o foto ma anche pensierivita. Ad esempio, nelle sue ultime storie ha espresso un pensiero molto profondoe le emozioni della vita, partendo da unadello scrittore tedesco Hermann Hesse basata “sul sentire”.ha registrato le storie indossando la divisa di karate e con i capelli pettinati con una coda bassa: evidentemente la conduttrice si stava preparando per l’allenamento giornaliero. Le storie Instagram dinon ha mai nascosto la sua passione per la lettura e, spesso, sui propri canali social intrattiene i suoi fan con diverse citazioni ...

Articoli più letti Aurora Ramazzotti e: "gara di pancioni" sui social di Concetta Desando Incoronazione di Carlo III, ecco il dress code della cerimonia di Federico Rocca L'Oroscopo ...... il colonnello che l'ha arrestato: "Non gli abbiamo messo le manette" - Matteo Messina Denaro: il patrimonio, il covo e gli affari del boss Articoli più letti Aurora Ramazzotti e: ...Articoli più letti Aurora Ramazzotti e: "gara di pancioni" sui social di Concetta Desando Incoronazione di Carlo III, ecco il dress code della cerimonia di Federico Rocca L'Oroscopo ...

Michelle Hunziker: «Il bello di essere una nonna giovane» Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Aurora Ramazzotti è tornata a far notizia condividendo una storia su Instagram, dove mostra i segni dell' acne, tornata sul suo viso dopo il parto. La figlia di Michelle Hunziker è diventata mamma lo ...