“Mi uccideranno una seconda volta” | il post apparso sulla pagina di Marta Russo 26 anni dopo il suo omicidio

(Di mercoledì 10 maggio 2023), studentessa 22enne di giurisprudenza, stava passeggiando tra i viali dell’università La Sapienza di Roma, il 9 maggio 1997, quando è stata colpita da un proiettile. La giovane è morta in ospedale 5 giorni, per le ferite riportate. “Domani non si parlerà di me. Si parlerà di uno sparo, di un assassino e un complice che negano le proprie responsabilità”, recita il messaggioFacebook ufficiale diato l’8 maggio, alla vigilia del 26esimo anno dal suo. “Torneranno a parlare di “mistero” per fare due o qualche milione di click sui propri articoli. Proveranno a vendere libri o a farvi ascoltare podcast. Rilasceranno dichiarazioni cercando di alimentare dubbi ...

... 'Mise non tiro fuori Hendrix' , ma nel frattempo arrivano pressioni anche dallo staff del Gardens che di certo non riuscirebbe a gestirefolla inferocita per l'annullamento del ...Estratto dell'articolo di Jacopo Iacoboni per 'la Stampa' roman trotsenko, Se la conversazione è autentica - come molti indicatori lasciano credere, e come sostengono e scrivono gli osservatori russi ...Un drone con 17 chilogrammi di esplosivo è precipitato acinquantina di chilometri da Mosca ... Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che i suoi uomini, che combattono a Bakhmut,i soldati ...