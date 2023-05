Mi sono sentito offeso | cafoni | Bracardi | sberla pesantissima sulla Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) All'incrocio perfetto tra la comicità e il jazz c'è Giorgio. Attore e musicista, autore e interprete di una comicità che lui stesso definisce: farsesca, grottesca, un po' folle. «Non mi piace il copione. Quando me lo danno, mi mettono in grave imbarazzo» ci racconta sfogliando i giornali con vivacità, assiso su una seduta del Bar Vanni, storico ritrovo romano dei vip, all'angolo tra il Teatro delle Vittorie e viale Mazzini. Lo incontriamo in occasione dei suoi 90 anni compiuti lo scorso 3 maggio. Per il compleanno ha ricevuto gli auguri dalla banda di Striscia La Notizia coi quali è rimasto in contatto dopo la collaborazione negli anni 90 quando inventò Lucio Smentisco, immaginario portavoce di Berlusconi, uno dei suoi tantissimi personaggi di successo: «Ho fatto troppe pernacchie. Tanto che protestarono le mamme perché i figli le rifacevano a scuola». Antonio ...