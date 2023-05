Leggi su europa.today

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Non si trova personale disposto a lavorare nel turismo e nella ristorazione. Ormai questa narrazione è diventata praticamente un mantra mediatico e, complice la stagione in arrivo, gli appelli degli imprenditori di settore si moltiplicano di giorno in giorno. Gli esercenti dichiarano di non...