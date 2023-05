Meteo Roma Le previsioni per domani giovedì 11 maggio 2023

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lediper11. La capitale è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha portato pioggia e vento forte in questi giorni. Ma cosa ci aspetta? Vediamolo insieme. Secondo le ultime analisi,il tempo sarà ancora instabile e nuvoloso, con possibili rovesci e temporali soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21 gradi, mentre le minime scenderanno a 11 gradi. Il vento soffierà da sud-sudovest. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio, quando le schiarite diventeranno più ampie e la pioggia si farà meno intensa. Tuttavia, non è esclusa qualche precipitazione isolata anche nelle ore serali. La probabilità di pioggia è stimata al 60% e il ...

Cobolli, che da ragazzino giocava nelle giovanili della, con la sua partita vinta ieri al terzo set in rimonta contro lo statunitense Emilio Nava ha infiammato il pubblico, con tanto di cori ...La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allertagialla, attualmente in vigore su tutto il territorio regionale con scadenza alle ore 9 di domani mattina, fino alle ore 16 di domani giovedì 11 maggio su parte della regione, in particolare ...... Sky TG24 Primo Piano, Sky Nature, Sky24, Sky Sport 24, Sky Uno e Sky Uno +1 . L'obiettivo ... il forum della finanza alternativa verde che si è svolto anei giorni scorsi.

Roma, 10 mag. (askanews) - "Questo sistema di bicameralismo perfetto non funziona, gli ultimi dieci anni di attività parlamentare lo ..."Stiamo recuperando tutto il tempo perduto sia per il Covid sia per la guerra, e anche per i costi: è un dato di fatto che molte delle situazioni sospese si stanno chiarendo e definendo". (ANSA) ...