Meteo Roma del 10-05-2023 ore 06 | 10

(Di mercoledì 10 maggio 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord nuvolosità irregolare al mattino con deboli precipitazioni tra Piemonte e Alpi Centrali al pomeriggio instabilità momento sui rilievi variabilità asciutta altrove in serata tempo in progressivo peggioramento con piogge a tratti intensi sulle regioni di nord-ovest sull’Appennino settentrionale al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità tra lazio-abruzzo con precipitazioni sconfinamento sui settori sub appenninici in serata residue piogge sul Lazio cui voluti Telefonare su tutti i settori al sud Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle regioni peninsulari sulla Sicilia Orientale asciutta altrove al pomeriggio ancora qualche pioggia su Campania Basilicata Calabria Sicilia in serata attesi cieli coperti su tutti i settori ma senza fenomeni ...

Tempo di pronostici per gli Internazionali Bnl d’Italia, pronti a entrare nel vivo sulla terra rossa del Foro Italico. A parlare è la leggenda del tennis Adriano Panatta, ultimo ...Da ieri su tutto il Lazio è tornato ad abbattersi il maltempo. Oggi, a Roma e in tutte le altre province, sono previsti temporali per tutta la giornata, ma anche nei prossimi giorni ci saranno piogge ...