Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 10 maggio 2023

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,10. Avellino – Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2866m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2863m. I ...

Un presidio rafforzato alla luce delleper i prossimi giorni. "In queste ore è in corso la pulizia dei tombini e pozzetti privati e pubblici, dei canali tombati e dei fossi " fa ...Nonostante lenon proprio favorevoli, la pioggia non fermerà i momenti di gioia e condivisione per grandi e piccini e neanche il momento importante di sport, un'occasione unica per ...Liguria. Risveglio sotto la pioggia per Genova e parte della Liguria. Secondo il Limet , associazione ligure di meteorologia, da metà mattinata pioggia in lento esaurimento a partire da Ponente. Dal ...

Temporali e possibili disagi in Sicilia. Torna l'allerta gialla nell'isola sia pure in tre province per la giornata di mercoledì 10 maggio. Sono stazionarie, invece, le temperature massime, comprese t ...