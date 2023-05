Messina | ' Io milanista per Rivera e fan di Maignan' Scariolo | ' Io interista da sempre'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ettore, perché il Milan? 'A 6 - 7 anni mi regalarono una maglietta rossonera. Mia nonna cucì il numero 10, quello di'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Ettore, perché il Milan 'A 6 - 7 anni mi regalarono una maglietta rossonera. Mia nonna cucì il numero 10, quello di Rivera'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Quella stagione 2004 - 05 semplicemente favolosa per ilcon l'allora presidente Pietro ... 'Caro Gianluigi, sono Riccardo Zampagna, sono un tifoso, avevo 5 anni quando Gianni Rivera ..."Crescere nel settore giovanile del Milan, da, è stato bellissimo e fondamentale per la ...1° aprile 2007 e il suo sinistro dalla distanza deviato da Zoro vale il 2 - 0 definitivo sul,...

Ettore Messina a San Siro per il derby e per il Milan: Ma Melli fa proselitismo contrario Sportando

Ettore Messina, tifoso milanista, racconta la sua passione rossonera nel giorno della gara di andata del derby di Champions League ...