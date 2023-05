Mercato Napoli | due centrocampisti verso la partenza

...Lazio depositato lo scorso 31 marzo 2023 per conto del Codacons e della Associazione Club...della sede del processo a Milano o a Roma perchè l'ipotesi di reato di manipolazione delsi ..., nel periodo considerato, si è riscontrato il tasso unitario di sostituzione più elevato a livello regionale: 1,53. "Ildell'auto è in ripresa e questo è un buon segnale per la ...Vale lo stesso discorso per Kolo Muani , anche se siamo alla ricerca di un attaccante sul'. 'Ilchiede 150 milioni di euro per Victor Osimhen Quando si parla di una cifra del genere, ...

Napoli-Spalletti, clamoroso addio Cosa filtra | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Tempo di mercato anche se il campionato non si è ancora concluso. Il Napoli volge lo sguardo all'Atalanta dove ci sono tanti talenti interessanti. Il club di De Laurentiis è interessato a Scalvini ma, ...Osservato speciale da vicino durante il doppio confronto con l'Eintracht Francoforte, Jesper Lindstrom è uno di quei profili che possono fare al caso del Napoli per la ...