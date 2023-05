Mercato Napoli | capitolo difesa | incontro per un talento della Ligue 1

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo le ultime voci che vedrebbero ladelmolto ambita sul, la società del presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe perso tempo e sarebbe corsa ai ripari. Come riportato da TMW, i neo campioni d’Italia avrebbero deciso di puntare su undifensivo1 in vistasessione di luglio con i partenopei che stasera, mercoledì 10 maggio, dovrebbero incontrare i suoi emissari per capire la fattibilità dell’operazione. Esultanza Lens, squadra di, obiettivo Danso del Lens Tra i vari nomi diin orbitaora la dirigenza azzurra avrebbe delineato il primo obiettivo per rimpolpare la...

Commenta per primo Victor Osimhen sarà l'uomo del prossimo. Secondo Il Mattino , il centravanti delha ricevuto i primi approcci del Psg . De Laurentiis però non vuole mollare e ha fatto un prezzo: almeno 160 milioni di euro per il suo gioiello.... quella dei volontari internazionalisti anarchici e socialisti anel 1884, come anche sarà ... E proprio per la connessione che esiste, di fondo, tra dinamiche delmondiale e movimenti ...Ilchiede 150 milioni per Osimhen Bisogna farsi delle domande. Con queste somme in ballo, ... Oliver Kahn, ammette che la sua società in estate cercherà una punta sulma non sembra ...

Napoli-Spalletti, clamoroso addio Cosa filtra | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Rimarranno o partiranno per altri lidi Per almeno cinque pedine del Napoli delle meraviglie vi è un gigantesco punto di domanda. In ballo, infatti, vi è il ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...