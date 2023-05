Meloni | non c' è decisione sulla via della Seta | tema delicato

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Questa è unache ancora non abbiamo preso, è un dibattito aperto". Così la premier Giorgiaa Praga interpellata a proposito del rinnovo da parte italiana del memorandumVia ...

mi risulta che ci siano problemi bilaterali tra Italia e Francia". Così la premier Giorgiaa Praga interpellata sulle critiche francesi sui migranti. "Queste dichiarazioni così aggressive ......soprattutto aessere costretti a scappare dalla propria terra per trovare condizioni di vita più favorevoli di quelle nelle quali si vive": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, ..."Questa è una decisione che ancoraabbiamo preso, è un dibattito aperto". Così la premier Giorgiaa Praga interpellata a proposito del rinnovo da parte italiana del memorandum sulla Via della Seta. "È una decisione delicata" ...

"Toni inaccettabili e offensivi. La Francia non può dare lezioni a nessuno": questa la reazione di Matteo Salvini al nuovo attacco contro Giorgia Meloni e… Leggi ...Mercoledì, 10 maggio 2023 Home > aiTv > Meloni: "Grazie alla Repubblica Ceca per l'accoglienza dei profughi ucraini" (Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 "E io approfitto per ringraziare la Repubblic ...