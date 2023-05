Meloni | sui migranti attendiamo azioni concrete dalla Commissione Ue

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Il primo ministro Fiala, che è persona intelligente e lungimirante, capisce come ormai sia inevitabile affrontare la questione (dei, ndr) a livello europeo. Il modo più serio per risolvere ...

Così la premier Giorgiaa Praga interpellata sulle critiche francesimigranti. "Queste dichiarazioni così aggressive a favore di telecamera mi pare parlino all'opinione pubblica francese, ...... lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando a Praga insieme al primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala. La gestione dei migranti "necessita azioni concrete da parte ...Gli errori del governo francese quando parla diLa petulanza è italiana, siamo noi che ... I grandi temi di attualitàdispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal ...

Il partito di Macron: 'Sui migranti Meloni disumana e inefficace' - Politica Agenzia ANSA

Roma, 10 mag. (askanews) - "Il primo ministro Fiala, che è persona intelligente e lungimirante, capisce come ormai sia inevitabile affrontare la questione (dei migranti, ndr) a livello europeo. Il mod ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...