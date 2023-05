Meloni risponde al partito di Macron | “Sono in difficoltà Non usare governi alleati per salvare il consenso interno”

Il Governo"è indietro sul diritto allo studio" e sul problema casa. Per questo il ministro ... Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su tiwitteral ministro Giuseppe Valditara.L'esponente di Fratelli d'Italia ha fatto notare come ci sia una certa ipocrisia di fondo nel comportamento della Francia, che ora sembra chiedere al governodi mettere in campo tutte le ...... si chiede se quella di Valditara sia una battuta o una riflessione e: "Se è frutto di una ... Perché non convince Giorgiae tutto il governo a fare un passo in questo senso Ma ...

Meloni risponde al partito di Macron: “Sono in difficoltà. Non usare governi alleati per salvare il consenso … La Stampa

Sul caso dei vertici della Guardia di Finanza, il ministero dell’Economia – ma non solo – si è messo nel più classico dei cul de sac. Nel momento in cui si scrive, la Guardia di Finanza ha un comandan ...Il Terzo Polo, in teoria quarta gamba per la maggioranza sulle riforme costituzionali, nella pratica se si arrivasse davvero a dama sul premierato, ...