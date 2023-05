Meloni prende tempo sulla nuova Via della Seta | “Rompere l’intesa con la Cina? Niente è deciso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nessuna decisione è stata ancora presa, anche se la scelta del governo Conte 1 di firmare, nel 2019, il MemorandumBelt and Road Initiative (laVia) non era condivisa da Fratelli d’Italia. Giorgiainterviene nel dibattito nato da alcune indiscrezioni di stampa che vorrebbero l’Italia pronta a stracciare, cedendo così alla pressione degli Stati Uniti, e lo fa affermando che “questa è una decisione che ancora non abbiamo preso, è un dibattito aperto. È una decisione delicata, non ho condiviso la scelta che fece il governo Conte”. Le notizie di stampa sono arrivate fino a Pechino, tanto che proprio in mattinata il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, nel corso del briefing quotidiano ha voluto sottolineare che, dalla firma del ...