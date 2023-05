“Meloni inumana e inefficace Altra bufera dalla Francia | l' accusa al premier

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Si riaccende la fiamma dello scontro traed Italia. E a gettare benzina sul fuoco è sempre un esponente politico transalpino, che anche stavolta usa parole dure per criticare l'operato di Giorgiaalla guida del governo. “La politica diè ingiusta,” l'di Stephane Sejourne, numero uno del partito Renaissance, lo stesso del presidente Emmanuel Macron, nonché presidente del gruppo centrista Renew Europe al Parlamento europeo. “L'estrema destra francese prende come modello l'estrema destra italiana. Bisogna denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza.- ha detto ancora Sejourne a Le Figaro - fa molta demagogia di fronte all'immigrazione clandestina. La sua politica è ingiusta,...

fa molta demagogia dinnanzi all'immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta,e inefficace", ha poi aggiunto Séjourné.

