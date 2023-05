Meloni a Praga e l’ampio orizzonte euro-balcanico

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il viaggio di Giorgiaha l’obiettivo di continuare il doppio lavoro sull’asse delle relazioni internazionali e dell’altro mattoncino conservatore in seno all’Ue. Da un lato spicca la relazione bilaterale (e personale) con Petr Fiala, dall’altro l’intenzione del governo di essere attore protagonista, tanto nei Balcani quanto nel Mediterraneo: e l’elemento rappresentato dal Piano Mattei impatta precisamente su questo scenario. In prospettiva inoltre il tandem Weber-Merz alle spalle preme per assemblare un quadro favorevole e le voci che giungono da Monaco lo dimostrano (assieme ai continui attacchi da Parigi). Obiettivo 2024 “Fiala è già un presidente ascrivibile al gruppo Ecr, questa visita è un consolidamento di un rapporto di stima”, dice a Formiche.net l’deputato di FdI, Nicola Procaccini, co-presidente dei ...

Così la premier Giorgiainterpellata sulle critiche francesi sui migranti. "Queste dichiarazioni così aggressive a favore di telecamera mi pare parlino all'opinione pubblica francese, ...... lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando ainsieme al primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala. La gestione dei migranti "necessita azioni concrete da parte ..."Questa è una decisione che ancora non abbiamo preso, è un dibattito aperto". Così la premier Giorgiainterpellata a proposito del rinnovo da parte italiana del memorandum sulla Via della Seta. "È una decisione delicata" ha aggiunto, ricordando che "non ho condiviso" a suo tempo "la ...

Meloni a Praga, la visita al Castello - Mondo Agenzia ANSA

Mercoledì, 10 maggio 2023 Home > aiTv > Meloni: "Grazie alla Repubblica Ceca per l'accoglienza dei profughi ucraini" (Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 "E io approfitto per ringraziare la Repubblic ...Roma, 10 mag. (askanews) - "Il primo ministro Fiala, che è persona intelligente e lungimirante, capisce come ormai sia inevitabile affrontare la questione (dei migranti, ndr) a livello europeo. Il mod ...