Matteo Messina Denaro ha incontrato la figlia Lorenza Alagna in carcere

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Arrestato in una clinica di Palermo il 16 gennaio scorso (20 anni dopo l'arresto di Salvatore Riina),hainlaper la prima volta. Si tratta di, che ha fatto visita al padre neldell'Aquila, in Abruzzo. Prima d'ora, appunto, non lo aveva maie il loro rapporto inesistente era venuto alla ribalta pochi giorni dopo l'arresto. La26enne, che non è mai stata ufficialmente riconosciuta da, è diventata di recente madre. (L'INTERROGATORIO - NOMINATO IL NUOVO DIFENSORE)

Arrestato in una clinica di Palermo il 16 gennaio scorso (20 anni dopo l'arresto di Salvatore Riina),Denaro ha incontrato in carcere la figlia per la prima volta. Si tratta di Lorenza Alagna , che ha fatto visita al padre nel carcere dell'Aquila, in Abruzzo. Prima d'ora, appunto, non ...Lei è Lorenza Alagna , 26 anni, la figlia diDenaro . A darne notizia notizia oggi è il quotidiano La Repubblica Forse, a spingerla a compiere questo gesto è stato il fatto di essere ...Denaro ha incontrato nel carcere dell'Aquila, dov'è detenuto in regime di 41 bis, la figlia Lorenza Alagna, 26 anni, che non aveva mai visto prima. A scriverlo è Repubblica, che in un ...

Matteo Messina Denaro ha incontrato per la prima vola la figlia Lorenza che non ha mai conosciuto e che ha mai avuto rapporti con il padre ...E' entrata nel braccio blindato del 41 bis del carcere dell' Aquila per incontrare per la prima volta suo padre. Non porta il suo cognome, lui, non l'ha mai ufficialmente riconosciuta, porta il ...