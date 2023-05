Matteo Botti | il ragazzo morto a 16 anni dopo lo schianto in scooter

non ce l'ha fatta . Un ragazzo di 16 anni, che era stato vittima di un incidente in scooter, è morto ieri all'ospedale Maggiore di Parma :, residente a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, domenica sera si trovava a Parma, dove vive la madre, quando - intorno alle 23 - tornando a casa in motorino ha sbandato, ha ...Un incidente in moto finito in tragedia per il 16enne. Non ce l'ha fatta il giovane che domenica sera è rimasto coinvolto in uno scontro tra scooter a Parma . Il ragazzo, infatti, ha perso la vita martedì sera nell'ospedale dove era stato ...Un 16enne è morto ieri all'ospedale Maggiore di Parma, due giorni dopo un incidente in scooter. La vittima -, residente a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia - domenica sera si trovava a Parma, dove vive la madre. Come riporta la stampa locale, erano circa le 23 quando il ragazzo ...

Incidente in motorino a Parma: muore il 16enne Matteo Botti di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) il Resto del Carlino

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 10 maggio 2023 - La comunità di Castelnovo Sotto si stringe ai familiari di Matteo Botti, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente stradale accaduto domenica ser ...Matteo non ce l'ha fatta. Un ragazzo di 16 anni, che era stato vittima di un incidente in scooter, è morto ieri all'ospedale Maggiore di Parma: Matteo Botti, residente a ...