Maternità surrogata reato universale | Fratelli d' Italia muove le prime pedine

L'evento sulla fertilità (blindato come se si trattasse del G7) è in programma in via Mecenate la prossima settimana. Ufficialmente non si parla diperché in Italia è proibita. Ma basta chiedere per essere indirizzati alla pratica. Via Germania.Nel 1998, dal matrimonio con l'attrice Grace Hightower, è quindi nato Elliot (del quale nel 2016 l'attore ha rivelato l'autismo), e nel 2011 tramiteè nata Helen Grace. Al momento ...Inoltre la Lega ha depositato a inizio anno una proposta di legge al Senato contro l'utero in affitto, al fine di intensificare la nostra contrarietà alla.>> I banchetti della ...

Maternità surrogata punita come reato universale, adottato il testo base in commissione Giustizia Fanpage.it