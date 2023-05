Martina Nasoni pronta per una nuova avventura | lo spoiler e l’annuncio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023)dopo l’ultima partecipazione al Grande Fratello Vip annuncia una novità in arrivovinse il Grande Fratello nel lontano 2016 vincendo il reality show. La nota influencer solo pochi mesi fa è tornata proprio nella Casa per ricucire un legame col gieffino Daniele Dal Moro. Durante la loro permanenza nella Casa di Cinecittà però purtroppo i due gieffini non sono riusciti a trovare la giusta armonia ma hanno discusso pesantemente fino alla rottura definitiva del loro legame. Laperò anche in questa inedita esperienza nel ruolo di ospite è riuscita a farsi amare dai suoi fan e dal pubblico che ha seguito la settima edizione del noto reality show di Canale 5.inoltre nella Casa ha stretto un legame speciale con diversi gieffini col quale ancora ...