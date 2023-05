Mark Zuckerberg vince un torneo di Ju Jitsu. Perché per lui combattere è diventato essenziale

Sei foto. Riscaldamento. Lotta in piedi. Lotta a terra. Infine, proclamazione del vincitore:. Il fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta ha condiviso sui propri social una serie di scatti per celebrare la sua prima vittoria in un torneo di Ju - Jitsu brasiliano ..., miliardario che ha rivoluzionato il mondo grazie alle sue imprese digitali , ha deciso di aumentare i campi in cui avere successo. Già 38enne si è dato a uno sport, per il quale ha ...Il fondatore di Facebookha vinto le sue prime medaglie d'oro e argento in un torneo di Jiu jitsu: a rivelarlo è stato lo stesso miliardario in un post su Instagram, in cui ha spiegato di aver preso parte a un ...

Mark Zuckerberg si dà al jiujitsu: il capo di Facebook vince il primo oro Corriere della Sera

Il numero uno di Meta pubblica sei foto. Lo ritraggono durante un combattimento di Ju Jitsu brasiliano. "Ho cominciato durante la pandemia. È ...Il colosso americano stima l’impatto economico del mondo virtuale in tutta Europa: nell’Ue potrebbe generare tra i 259 e i 489 miliardi all’anno ...