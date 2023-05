Marilyn Manson ha perso la causa per diffamazione contro Evan Rachel Wood

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo essere stato accusato di abusi nel periodo in cui stavano insieme,aveva denunciato l'attrice perhalaperintentata, adelle affermazioni dell'attrice di Westworld in cui rivelava di aver subito abusi durante la loro relazione. "La Corte accoglie in parte la mozione speciale della", ha scritto martedì il giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Teresa A. Beaudet, in un'ordinanza provvisoria su più punti che è appena diventata definitiva. Sottolineando lo statuto che regola la protezione della libertà di parola individuale, il giudice ...

Influenzati da artisti come i Rammstein e, ma anche Lady Gaga, con il loro stile uniscono metal, industrial, gothic rock e anche musica classica, con un mix in grado di emozionare ...Le opere che saranno presentate alla mostra includono ritratti di artisti noti come, Steven Tyler e Lemmy Kilmister, oltre a dipinti che raffigurano soggetti femminili in guerra con le ...

