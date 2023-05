Maria De Filippi sconvolge tutti | Amici 22 già vinto da Wax? La verità è incredibile!

Ibla interpreta Rosa Balistreri. La cantante siciliana, all'anagrafe Claudia Iacono, che ha partecipato al talent Amici diDenell'edizione '20, torna nella sua terra natia per lo spettacolo concerto 'Pi nu perdiri lu cuntu', al Teatro Pirandello di Agrigento il prossimo 13 maggio . Con la passione per la ...La relazione tra i due ha avuto inizio nel lontano 2015, negli studi di Amici dide. Un vero e proprio colpo di fulmine, tanto da decidere di andare a convivere da subito. Un amore ...A 'Uomini e Donne' Luca Daffré ha fatto la sua scelta: il tronista del programma condotto daDeha deciso di lasciare la trasmissione insieme ad Alessandra Somensi nella puntata di mercoledì 10 maggio. Daffré ha spiazzato un po' il pubblico del popolare dating show: il ragazzo, ...

"Uomini e Donne", Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri: "Dovresti tenere a freno i tuoi istinti animaleschi" TGCOM

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La finale di Amici 22 è alle porte, ma un'indiscrezione clamorosa aumenta la curiosità dei fan. Cosa è trapelato