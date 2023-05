Mare Fuori 4 | indiscrezione shock su Ciro | presente nella nuova stagione vivo…

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Secondo il settimanale Chi, Giacomo Giorgio tornerà in carne e ossaquartadella serie interpretando ovviamenteRicci Il personaggio diRicci, interpretato da Giacomo Giorgio, sembra non aver mai lasciato il cuore dei fan di, nonostante la sua presunta morte avvenuta alla fine della prima. La mancanza di un funerale e i continui flashback dell’attore sul set hanno fatto nascere numerose teorie tra i fan, che ipotizzano il ritorno in vita del personaggio. In particolare, l’ipotesi più gettonata è chesia ancora vivo e che sia stato proprio lui a sparare nell’ultima scena della terza, che ha visto protagonisti Carmine e Rosa. Tuttavia, non mancano anche altre teorie, come ...

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del... escestrada e scappa: ritrovato sotto shock 34enne Cronaca Ricerca per: Home Cronaca Un'altra ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del... escestrada e scappa: ritrovato sotto shock 34enne Cronaca [ 10/05/2023 ] Spunta un testamento ...... un'occasione unica per fare rete tra i cittadini in Italia edai nostri confini, per un ... Chiunque potrà partecipare all'evento condividendo il suo impegno a favore delsui propri canali ...

“Come te” è il titolo del primo album di Matteo Paolillo (in uscita il 19 maggio). Il disco di debutto è stato anticipato dal brano Liberatemi ...Il regista Ivan Silvestrini ha rivelato che Mare Fuori è alle prese con le prove costumi per la stagione 4 Ha ufficialmente preso il via la fase che precede le riprese per Mare Fuori 4: il cast è stat ...