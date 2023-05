Mare Fuori 4 | al via le riprese | Ciro Ricci è vivo? Il ritorno del Chiattillo | ultime news

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Con grande gioia dei fan, sono finalmente iniziate ledi “4”. Ad annunciarlo Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosanella serie televisiva RAI, che si è fatta immortalare su Instagram con il copione delle battute per ledella nuova stagione. Una foto emblematica, che dovrebbe significare come almeno Rosa sopravviverà allo sparo nel finale dell’ultima stagione, che vedeva coinvolti anche Don Salvatore e Carmine Di Salvo, ovvero il suo compagno amoroso segreto. Che filone prenderà4? Anzitutto, bisognerà comprendere dove sia andato a finire quel proiettile sparato nell’ultimo secondo della terza stagione. Le teorie sono molteplici, con alcune che vorrebbero veder sparare Wanda Di Salvo, madre di Carmine, a Don Salvatore ...

L'attrice Clotilde Esposito ha pubblicato su Instagram una storia fotografando il copione della nuova stagione di Mare Fuori, ovvero la quarta stagione. Nel postare la storia ha ...