Marcianise | autocarro si ribalta | conducente estratto dall’abitacolo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti per un grave incidente che ha coinvolto a, sulla strada statale Sannitica nei pressi del centro orafo “Tarì”. Un autoarticolato adibito al trasporto di matasse di ferro, che per cause da accertare, si èto finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. L’autista è stato soccorso eddell’abitacolo, e affidato ai sanitari del 118; la sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.