Marc Marquez | ultimatum clamoroso a Honda?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il loop negativo degli ultimi anni di. Lo spagnolo ditra infortuni e prestazioni negative (sue e della moto) non è mai riuscito a essere competitivo per più di una gara non combattendo mai per le prime posizioni delle gare di MotoGP. La forza messa in pista ultimamente da Ducati, inoltre, ha completamente spento sul nascere ogni possibile rinascita del costruttore nipponico. Una situazione che non piace minimamente all’otto volte campione del mondo: Jorge Lorenzo, ex centauro e connazionale della leggenda del Motomondiale, ha rivelato che l’iberico avrebbe lanciato unalla Repsol all’alba del rientro dell’ex collega a Le Mans. Le parole di Jorge Lorenzo su: “Vuole una pronta reazione per combattere con ...