Mapello | luminol rivela tracce nell’auto di Stefania Rota | test per capire se è sangue

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023). Soltanto ipotranno chiarire se lete daldisonoematiche, di. Gli esami effettuati dalla Scientifica hanno dato esito positivo e i risultati, attesi nelle prossime settimane, potranno fornire nuove importanti indicazioni per cercare di svelare il mistero che resiste attorno alla morte della 62enne, trovata senza vita in casa ail 22 aprile. L’auto della donna, una Ford Fiesta Blu, è stata ritrovata nei giorni scorsi nel parcheggio di via Ugo Foscolo accanto alle scuole elementari, a 250 metri dall’abitazione di via XI Febbraio, doveabitava sola. Proprio attorno all’auto, sorgono alcuni dei ...