Manchester United | l'alternativa a Kane | ten Hag prepara il colpo

Commenta per primo Marcos Acuna , difensore del Siviglia , parla così alla vigilia del match con la Juventus. CON LA JUVE - 'Siamo stati capaci di eliminare il, abbiamo eliminato altre squadre per nulla facili. Sicuramente il percorso non era facile, ci siamo preparati bene, siamo concentrati e non vediamo l'ora di giocare domani. Faremo di tutto ...Il terzino destro die Portogallo ha parlato di CR7 a margine della presentazione del suo personalissimo circolo di padel : "Ho un buon rapporto con Cristiano. So che è felice in ...E quindi, non potendo proseguire la propia avventura con l' Inter , è arrivato dapprima il trasferimento al Brentford e, in seguito la scorsa estate al. " Sono stato fortunato ", ...

Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.L'allenatore degli spagnoli: "La Juventus sa affrontare queste gare, per noi sarà diversa rispetto al Manchester United" ...