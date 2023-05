Il, infatti, continuerà anche nella giornata di domani su buona parte delle regioni peninsulari, con fenomeni più significativi e persistenti sulle aree a ridosso dell'alto Adriatico. Dal ...Albero caduto Aventino 10.05.2023a Roma Una giornata die pioggia a Roma, con ...a un incidente con perdita di olio in carreggiata - è stato necessario chiudere il tratto di......lavora senza sosta per arrivare pronti all'eventualità di unaalluvione, che avrebbe effetti ancora più pesanti in un territorio già molto provato. 'Stiamo continuando a prepararci al...

Maltempo: nuova allerta rossa in Emilia-Romagna - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa in Emilia-Romagna e arancione anche su alcuni settori del Veneto. Allerta gialla in Trentino Alto Adige, Abruzzo, Marche, Umbria e C ...Allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia per giovedì 11 maggio. Tutte le regioni e zone interessate dal bollettino della Protezione Civile ...