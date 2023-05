Maltempo | nuova allerta meteo giovedì 11 maggio | le regioni coinvolte

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Altre 24 ore dirossa in diverse zone dell’Emilia-Romagna. L’ha emessa la Protezione civile regionale: durerà per tutta la giornata di domani,11, a partire dalla mezzanotte di oggi fino a quella di venerdì 12. Per le numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2 e 3, il codice rosso interesserà dal punto di vista idraulico le zone della pianura bolognese (le province di Bologna, Ferrara e Ravenna), la collina bolognese (Bologna e Ravenna), l’alta collina, la bassa collina e la pianura romagnola (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini); riguarderà, inoltre, anche per criticità idrogeologica, l’alta collina romagnola (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e la collina bolognese (Bologna e Ravenna). Entra in...