Maltempo | la Protezione Civile proroga l’allerta meteo

Altre 24 ore di allerta rossa in diverse zone dell'Emilia - Romagna. L'ha emessa lacivile regionale: durerà per tutta la giornata di domani, giovedì 11 maggio, a partire dalla mezzanotte di oggi fino a quella di venerdì 12. Per le numerose vulnerabilità ancora in atto sul ...L'ha emessa lacivile regionale: durerà per tutta la giornata di domani, giovedì 11 maggio, a partire dalla mezzanotte di oggi fino a quella di venerdì 12. Per le numerose vulnerabilità ...E' attualmente in vigore una allerta meteo gialla diramata ieri dallaCivile della Regione Campania su tutto il territorio regionale. In considerazione della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell'evoluzione dei modelli matematici, il Centro ...

Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna | Dipartimento della Protezione Civile Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo su tutta la regione fino alle 16 di giovedì 11 maggio. Scopriamo i dettagli.Altre 24 ore di allerta rossa in diverse zone dell’Emilia-Romagna. L’ha emessa la Protezione civile regionale: durerà per tutta la giornata di domani, giovedì 11 maggio, a partire dalla mezzanotte di ...