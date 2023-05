Maltempo in Emilia-Romagna | i danni | la solidarietà e quei 55 milioni non utilizzati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Cesena, 10 mag – L’ondata diche ha colpito l’sembra non conoscere tregua. Se da un lato continua lo stato di allerta – rossa, per rischio idraulico e idrogeologico in larga parte del bolognese e delle province romagnole – dall’altra si inizia a fare la stima deiprovocati dalle ingenti piogge e, soprattutto, dall’esondazione dei fiumi.in: agricoltura in ginocchio I nubifragi di inizio mese hanno causato innanzitutto due vittime: un anziano, travolto nel ravennate dalle acque del Senio e un’altra persona trovata dai vigili del fuoco sotto le macerie della propria casa, crollata a causa di uno smottamento. Le frane (140 in 40 comuni) hanno quindi portato alla chiusura forzata di diverse strade nelle zone ...