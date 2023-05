Maltempo in Campania | l’allerta gialla prorogata fino a domani pomeriggio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) E’ attualmente in vigore una allerta meteodiramata ieri dalla Protezione Civile della Regionesu tutto il territorio regionale. In considerazione della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell’evoluzione dei modelli matematici, il Centro Funzionale della Regioneha prorogatoalle 16 di giovedì 11 maggio.alle 9 diriguarda tutta la. Da quell’oraalle 16 la criticità invece interesserà esclusivamente le zone 1 e 3 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Si raccomanda la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni per un ...

... Versante Jionico Centro - meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro - meridionale, Versante Tirrenico Centro - settentrionale: ...In considerazione della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell'evoluzione dei modelli matematici, il Centro Funzionale della Regioneha prorogato l'allerta fino alle 16 di ...sempre con il. Previsti altri temporali per 24 ore. E' attualmente in vigore una allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Regionesu tutto il ...

Maltempo: Campania prorogata allerta fino alle 16 di giovedì La Repubblica

Ancora maltempo in Campania, prorogata allerta meteo fino a domani pomeriggio. Ecco i dettagli - La Torre 1905 - Territorio ...E' attualmente in vigore una allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania su tutto il territorio regionale. In ...