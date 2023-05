Maltempo | allerta rossa in Emilia - Romagna | gialla in altre dodici Regioni

L'Italia è di nuovo investita da un'ondata di. Per la giornata di oggi un'rossa per rischio idrogeologico è stata dichiarata su buona parte dell'Emilia - Romagna, come indica un avviso meteo della Protezione civile . L'arrivo di ...Ilinteresserà anche il resto della Penisola, congialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. ...Ilsi abbatte nuovamente sull'Italia e la Protezione civile emette un avviso dirossa per la Bassa Romagna, dove sono previste piogge e piene, a partire da mercoledì 10 maggio. ...

Doppio ciclone in arrivo, prepariamoci ad aprire gli ombrelli. Tornano pioggia e grandine in queste zone d'Italia.«Il momento di svuotare i garage o di spostare le automobili è adesso, o comunque prima dell’inizio della pioggia. Non lo si faccia nel momento in cui viene ...